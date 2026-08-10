Cibo

Trastevere park, Roma finita: un quartiere per i turisti

Andrea Strafile
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10 agosto 2026 • 15:02

Negozi di churros, concerti in piazza buoni per TikTok, trattorie fintamente autentiche. Pensavamo che Trastevere avrebbe retto il colpo, ma il miscuglio di turismo e autenticità non c’è più: i veri romani sono rimasti a guardare la loro zona amata trasformata in un luna park del bere e del mangiare

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit

Andrea Strafile
Andrea Strafile
Andrea Strafile

Giornalista gastronomico adottato da Roma, è esperto di sostenibilità, cibo e cocktails. Coordina il sito di Munchies Italia, collabora con testate internazionali come Punch e Standart e ha una rivista indipendente di lifestyle, Valet Magazine.