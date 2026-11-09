“Tremare” è una parabola sulla letteratura. E una lunga domanda

Sono belli i libri che sono tante cose insieme. Il nuovo romanzo di Paolo Di Paolo, appena uscito con La Nave di Teseo è uno di questi. Tremare è un posto dove puoi entrare da diversi lati e che puoi definire in tanti modi

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La storia comincia in una città universitaria. Siamo nel Settecento. È l’ultima estate del secolo. Wilhelm Zimmer, ventenne tedesco impacciato ma febbrile, studente di teologia e filosofia, esce da teatro, turbato da uno spettacolo che i suoi coetanei giudicano invece mediocre e lagnoso. Uno di loro – un giovane francese, Jules de Marville – feroce e intransigente come sanno esserlo solo i ragazzi, si concentra su una scena in cui una mucca parla con un bambino smarrito: è imbarazzante, dice, è