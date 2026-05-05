Il saggio

Dentro la mente del presidente: le idee che Trump non sa di avere

Mattia Ferraresi
05 maggio 2026 • 07:00

Ha senso cercare una qualche traccia di razionalità nei deliri di un uomo che si fa apertamente beffe del principio di non contraddizione? L’inquilino della Casa Bianca può essere letto in maniera hegeliana come un’espressione dello spirito dei nostri tempi. E indagare gli intellettuali (post liberali, illiberali e iperliberali) che stanno dietro di lui aiuta a capirlo

Quando racconto che ho scritto un libro sulla storia intellettuale di Donald Trump la risatina è quasi inevitabile. Alcune reazioni tipiche: sarà un libro brevissimo. Ma c’è davvero qualcosa da scrivere sul tema? Le parole Trump e intellettuale non possono stare nella stessa frase. Sarà tutto fatto di pagine bianche.  È un tipo di umorismo che piace a Trump, quando non è diretto a lui. Anni fa i suoi collaboratori facevano circolare video in cui il presidente riceveva la  copia di un libro intit

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)