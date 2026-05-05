Dentro la mente del presidente: le idee che Trump non sa di avere

Ha senso cercare una qualche traccia di razionalità nei deliri di un uomo che si fa apertamente beffe del principio di non contraddizione? L’inquilino della Casa Bianca può essere letto in maniera hegeliana come un’espressione dello spirito dei nostri tempi. E indagare gli intellettuali (post liberali, illiberali e iperliberali) che stanno dietro di lui aiuta a capirlo

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Quando racconto che ho scritto un libro sulla storia intellettuale di Donald Trump la risatina è quasi inevitabile. Alcune reazioni tipiche: sarà un libro brevissimo. Ma c’è davvero qualcosa da scrivere sul tema? Le parole Trump e intellettuale non possono stare nella stessa frase. Sarà tutto fatto di pagine bianche. È un tipo di umorismo che piace a Trump, quando non è diretto a lui. Anni fa i suoi collaboratori facevano circolare video in cui il presidente riceveva la copia di un libro intit