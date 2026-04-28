Potrebbe riguardare «qualunque paese»

Resistere ai bavagli: si può imparare da Yellow Letters

Foto Ella Knorz: Productions Alamode Film
Foto Ella Knorz: Productions Alamode Film
Foto Ella Knorz: Productions Alamode Film
Teresa Marchesi
28 aprile 2026 • 07:00

Raccontando il percorso di emarginazione di Derya (Ozgu Namal) e Aziz (Tansu Bicer) – lei attrice di punta, lui regista impegnato e docente universitario di teatro – il film condensa il kit liberticida dei nuovi totalitarismi soft. Sarà in sala da noi il 30 aprile con Lucky Red

Consegnando l’Orso d’oro della Berlinale 76 l’ultracorpo che ha rimpiazzato il già glorioso autore di Im Lauf der Zeit (non c’è altra spiegazione possibile per le sue sortite da presidente di giuria) ha fatto la cosa giusta dicendo – per l’ennesima volta – la cosa sbagliata. Yellow Letters di Ilker Catak per Wim Wenders è «una premonizione terrificante» che un giorno potrebbe riguardare «qualunque paese». Peccato che le pratiche di bavaglio all’arte scomoda – che il film del regista turco-tedesc

Per continuare a leggere questo articolo

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.