Tutte le Metamorfosi di Ovidio. Il successo di un cristiano segreto

Una mostra alla Galleria Borghese dà un’idea della lunghissima fortuna iconografica del capolavoro latino, dai manoscritti medievali, nei quali l’autore pagano viene cristianizzato e moralizatus (o moralisé), fino alle suggestioni – più o meno riuscite – della contemporaneità. Morto nell’anno 17 o 18, è considerato un cristiano segreto per il racconto della creazione dal caos che apre le Metamorfosi, ma anche perché viene ritenuto velatamente critico dell’imperatore pagano

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Ovidio ritorna, e trionfa, nella Galleria Borghese per una mostra che s’incastona a meraviglia in uno scenario strabordante di opere d’arte che il poeta augusteo, traghettatore dei miti greci nel mondo romano, avrebbe contemplato con stupore. Il tema è quello delle Metamorfosi, e il risultato dà un’idea della lunghissima fortuna iconografica del capolavoro latino, dai manoscritti medievali, nei quali l’autore pagano viene cristianizzato e moralizatus (o moralisé), fino alle suggestioni – più o m