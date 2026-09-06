L’ultima eco di Bertolucci, anatomia di una sceneggiatura

Nel film del regista Pallaoro un cast d’eccezione: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. È la storia dell’ultimo lavoro di scrittura del maestro realizzato insieme a Rampoldi e Bernardini

true false

Echo chamber, dal Cambridge Dictionary: stanza o spazio che riverbera un’eco. Non è un effetto emotivo voluto, ma nel secondo dei cinque film italiani in concorso a Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, risuona l’eco di Bernardo Bertolucci. È una presenza forte, la sua, felicemente ingombrante, nella Mostra 83. È in cartellone anche una fluviale meditazione sull’opera dell’unico Oscar italiano per la regia, firmata da Luca Guadagnino. Joie de vivre, sezione documentari, è diviso in due p