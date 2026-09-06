“The echo chamber” alla mostra del cinema

L’ultima eco di Bertolucci, anatomia di una sceneggiatura

Teresa Marchesi
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06 settembre 2026 • 20:30

Nel film del regista Pallaoro un cast d’eccezione: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. È la storia dell’ultimo lavoro di scrittura del maestro realizzato insieme a Rampoldi e Bernardini

Echo chamber, dal Cambridge Dictionary: stanza o spazio che riverbera un’eco. Non è un effetto emotivo voluto, ma nel secondo dei cinque film italiani in concorso a Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, risuona l’eco di Bernardo Bertolucci. È una presenza forte, la sua, felicemente ingombrante, nella Mostra 83. È in cartellone anche una fluviale meditazione sull’opera dell’unico Oscar italiano per la regia, firmata da Luca Guadagnino. Joie de vivre, sezione documentari, è diviso in due p

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.