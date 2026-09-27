la stessa voce

L’ultimo regalo di Gino Paoli, un duetto con la voce di Dio

COSIMO DAMIANO DAMATO
27 settembre 2026 • 07:00
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La voce del cantante genovese è tornata di notte, fra il 22 e il 23 settembre. Quando ti rivedrò è la canzone che aveva scritto per cantarla insieme a Ornella Vanoni. Ma lei se n’è andata prima di registrarla. Oggi ritorna con la voce di Paoli e la tromba di Paolo Fresu. E con Gino e Ornella che continuano a passeggiare in questo brano, mano nella mano 

«Quando ti rivedrò non so come farò a capire se ancora c’è questo filo che tra di noi non si è fermato mai, se c’è in te ancora la magia che per me non si è fermata». La voce di Gino Paoli è tornata di notte, fra il 22 e il 23 settembre, tra il suo compleanno e quello di Ornella Vanoni. Quando ti rivedrò commuove ed eterna la vita, laicamente sacra. Mi fa tornare alla mente una poesia del poeta bosniaco Izet Sarajlic: «Quei due abbracciati sulla riva potevamo essere tu ed io, ma noi due non pa

COSIMO DAMIANO DAMATO
COSIMO DAMIANO DAMATO
COSIMO DAMIANO DAMATO

Cosimo Damiano Damato è un poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e storyteller a teatro. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Ha lavorato, tra gli altri, con Lucio Dalla, Catherine Deneuve, Riccardo Scamarcio, Giancarlo Giannini, Abbas Kiarostami, Arnoldo Foà e Tonino Guerra. Fra i suoi film Una donna sul palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato ( Giornate degli Autori- Mostra del Cinema di Venezia), La luna nel deserto con Michele Placido, Violante Placido e Renzo Arbore e le musiche di Nabil Salameh dei Radiodervish ( special screening Mostra del Cinema di Venezia e Giffoni Film Festival), Prima che il Gallo canti con Don Andrea Gallo e l’amichevole partecipazione, tra gli altri, di Vasco Rossi, Francesco Guccini, Claudio Bisio, Dario Fo (Taormina Film Festival), Tu non c’eri, scritto con Erri De Luca, con Piero Pelù, (Festa del Cinema di Roma). E’ voce narrante in Elettroshock con Antonella Ruggiero, Piano Poetry con Sergio Cammariere, Hasta siempre Maradona con Simona Molinari, Interplay con Raphael Gualazzi, Federico II e il Poeta ( tributo a Battiato)  con Anna Castiglia, Angelo Privitera ed Erica Mou. Fra i suoi libri Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza ( Rai Libri) proposto al Premio Strega.  L’Ora X – una storia di Lotta continua- scritto con Erri De Luca ed i disegni di Paolo Castaldi (Feltrinelli), Ultimo tango a Buenos Aires (Aliberti) dal quale è tratto l’omonimo spettacolo con Karima e Natalio Mangalavite. Con Raf ha scritto il libro “La mia casa” (Mondadori). Ha scritto e diretto alcuni videoclip musicali, fra cui "La fine di tutti i giorni" e "Regina del mio mondo e Dalla pace del mare lontano per Sergio Cammariere. La sua ultima raccolta di poesie è "Fuori piove una canzone di Jannacci" (Aliberti) con prefazione di Ernesto Assante e un contributo di Stefano Senardi - proposto al Premio Strega Poesia nel 2024. E’ stato ospite con i suoi monologhi al Concerto del Primo Maggio di Roma e al Premio Tenco. Ha portato a teatro la storia di Mimmo Lucano e Riace con Baba Sissokò ed Enrico Fierro. 