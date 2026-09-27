L’ultimo regalo di Gino Paoli, un duetto con la voce di Dio

La voce del cantante genovese è tornata di notte, fra il 22 e il 23 settembre. Quando ti rivedrò è la canzone che aveva scritto per cantarla insieme a Ornella Vanoni. Ma lei se n’è andata prima di registrarla. Oggi ritorna con la voce di Paoli e la tromba di Paolo Fresu. E con Gino e Ornella che continuano a passeggiare in questo brano, mano nella mano