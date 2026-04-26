sulle tracce del «principale narratore del nuovo testamento»

Il Dna dell’evangelista storico di Dio, indagine sulle spoglie di san Luca

Una rappresentazione di Luca della fine del XV secolo (foto Wikimedia)
Una rappresentazione di Luca della fine del XV secolo (foto Wikimedia)
Una rappresentazione di Luca della fine del XV secolo (foto Wikimedia)
Giovanni Maria Vianstorico
26 aprile 2026 • 07:00

Guido Barbujani, genetista e autore di testi anche letterari, ha dedicato un libro alla ricerca intorno alle spoglie dello «storico di Dio». Oltre a essere di origine pagana, unico tra gli autori del Nuovo Testamento, tutti ebrei, l’evangelista sarebbe dunque anche il solo europeo.

Secondo antiche tradizioni, le reliquie dei quattro evangelisti sono in Italia. Quelle di Matteo a Salerno e alcune di Giovanni nella cattedrale di Roma al Laterano, intitolata al Salvatore e ai due Giovanni più famosi: il Battista e l’apostolo identificato appunto con l’evangelista. La «massima concentrazione mondiale» è però in un’area piuttosto ristretta, «lungo il basso corso del Brenta», perché i resti mortali di Marco sono a Venezia, le reliquie di Luca a Padova. A sottolinearlo è Guido Ba

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví