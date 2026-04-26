Il Dna dell’evangelista storico di Dio, indagine sulle spoglie di san Luca

Guido Barbujani, genetista e autore di testi anche letterari, ha dedicato un libro alla ricerca intorno alle spoglie dello «storico di Dio». Oltre a essere di origine pagana, unico tra gli autori del Nuovo Testamento, tutti ebrei, l’evangelista sarebbe dunque anche il solo europeo.

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Secondo antiche tradizioni, le reliquie dei quattro evangelisti sono in Italia. Quelle di Matteo a Salerno e alcune di Giovanni nella cattedrale di Roma al Laterano, intitolata al Salvatore e ai due Giovanni più famosi: il Battista e l’apostolo identificato appunto con l’evangelista. La «massima concentrazione mondiale» è però in un’area piuttosto ristretta, «lungo il basso corso del Brenta», perché i resti mortali di Marco sono a Venezia, le reliquie di Luca a Padova. A sottolinearlo è Guido Ba