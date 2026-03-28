Un genio luminoso come una cometa Svelare il volto di Pico della Mirandola

È stato una figura fondamentale dell’umanesimo: un libro dello studioso di Oxford Edward Wilson-Lee indaga i «magici poteri del linguaggio sublime» illustrando l’immenso sapere – classico, ebraico, cristiano, islamico – assorbito da Pico e nell’estendersi alle tradizioni induiste e all’America precolombiana. Con domande inattese
In una delle opere d’arte più note, La scuola di Atene affrescata da Raffaello nel palazzo papale, soltanto una figura nell’affollatissima scena guarda verso lo spettatore. È un giovane biondo, vestito di bianco e dai tratti angelici che è stato variamente interpretato. Secondo l’ipotesi più probabile si tratta di Giovanni Pico della Mirandola, il genio che attraversa lo splendore ineguagliato dell’umanesimo come una cometa luminosa. La disputa L’affresco, che esalta l’antica sapienza pagana nel