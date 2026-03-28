la grammatica degli angeli

Un genio luminoso come una cometa Svelare il volto di Pico della Mirandola

Giovanni Maria Vianstorico
28 marzo 2026 • 16:02

È stato una figura fondamentale dell’umanesimo: un libro dello studioso di Oxford Edward Wilson-Lee indaga i «magici poteri del linguaggio sublime» illustrando l’immenso sapere – classico, ebraico, cristiano, islamico – assorbito da Pico e nell’estendersi alle tradizioni induiste e all’America precolombiana. Con domande inattese

In una delle opere d’arte più note, La scuola di Atene affrescata da Raffaello nel palazzo papale, soltanto una figura nell’affollatissima scena guarda verso lo spettatore. È un giovane biondo, vestito di bianco e dai tratti angelici che è stato variamente interpretato. Secondo l’ipotesi più probabile si tratta di Giovanni Pico della Mirandola, il genio che attraversa lo splendore ineguagliato dell’umanesimo come una cometa luminosa. La disputa L’affresco, che esalta l’antica sapienza pagana nel

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Giovanni Maria Vian
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Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).