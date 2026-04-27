Finzioni

Un palloncino per dimagrire, un palloncino che vola via

Teresa Ciabatti
27 aprile 2026 • 14:52

Laura lo vuole il palloncino, quanto l’ha desiderato, mentre famiglia e medici consigliavano Ozempic o Wegovy. Ora nel suo corpo c’è un palloncino gastrico che occupa spazio e diminuisce la capienza dello stomaco insieme al senso di fame. La prospettiva di dimagrire la mette di buon umore e già dopo pochi giorni avverte il cambiamento

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola

Adesso Laura deve solo ingoiare. Il peggio è passato: la visita in mutande e reggiseno di fronte al dottore che la invita a abbassare le braccia per fotografarla, quindi le chiede se voglia guardarsi sul computer, congedarsi dalla ragazza che a breve non sarà più. Per Laura è stato questo il momento difficile. Ancora doveva vedere la capsula. Immagina una Tachipirina moltiplicata per dieci – dirà in seguito a Giorgio. Laura mette in bocca la capsula, beve l’acqua dal bicchiere. Cerca di mandare

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Teresa Ciabatti
Teresa Ciabatti
Teresa Ciabatti

Scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2002, Adelmo, torna da me per Giulio Einaudi Editore, dal quale è stato tratto il film L'estate del mio primo bacio, di Carlo Virzì (2005). Nel 2008 è uscito il suo secondo romanzo, I giorni felici (Mondadori). Nel 2017, con La più amata, raggiunge il secondo posto al Premio Strega, nell'edizione vinta da Paolo Cognetti.