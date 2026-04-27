Un palloncino per dimagrire, un palloncino che vola via

Laura lo vuole il palloncino, quanto l’ha desiderato, mentre famiglia e medici consigliavano Ozempic o Wegovy. Ora nel suo corpo c’è un palloncino gastrico che occupa spazio e diminuisce la capienza dello stomaco insieme al senso di fame. La prospettiva di dimagrire la mette di buon umore e già dopo pochi giorni avverte il cambiamento

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Adesso Laura deve solo ingoiare. Il peggio è passato: la visita in mutande e reggiseno di fronte al dottore che la invita a abbassare le braccia per fotografarla, quindi le chiede se voglia guardarsi sul computer, congedarsi dalla ragazza che a breve non sarà più. Per Laura è stato questo il momento difficile. Ancora doveva vedere la capsula. Immagina una Tachipirina moltiplicata per dieci – dirà in seguito a Giorgio. Laura mette in bocca la capsula, beve l’acqua dal bicchiere. Cerca di mandare