decisivo per il cristianesimo

Protagonista ma anche controverso: san Paolo è una figura inesauribile

Giovanni Maria Vianstorico
17 gennaio 2026 • 18:48Aggiornato, 17 gennaio 2026 • 19:29

Gli studi e la storiografia sul santo sono spesso divisi. Al centro delle discussione sono soprattutto due temi fondamentali: il suo rapporto con Gesù, che non ha mai incontrato pur essendo suo contemporaneo, e l’atteggiamento nei confronti dell’ebraismo, aspetti entrambi decisivi per la storia del cristianesimo

Paolo non è solo il più antico autore cristiano, ma anche uno snodo obbligato per chiunque voglia capire le origini della fede cristiana. Figura centrale e inesauribile per la sua importanza, è sempre stato ed è tuttora un protagonista riconosciuto ma controverso. Per due motivi: il suo rapporto con Gesù, che non ha mai incontrato pur essendo suo contemporaneo, e l’atteggiamento nei confronti dell’ebraismo, aspetti entrambi decisivi per la storia del cristianesimo. Renan e Buonaiuti A tratteggia

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).