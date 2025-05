Come gin, whisky e amaro possono salvare la foresta: Daniel e Nhung Trang Nguyen Nguyen dal 2018 producono distillati nel nord del Vietnam in collaborazione con le comunità locali con lo scopo di preservare e far conoscere nel mondo la straordinaria biodiversità del loro paese

Pochi luoghi al mondo possono vantare la biodiversità del Vietnam – secondo un report del Wwf vivono qui 20mila diverse piante terrestri e marine, 2000 tra invertebrati e pesci d’acqua dolce e 10.500 animali – eppure questa ricchezza di vegetali e animali, di ecosistemi e di tradizioni a partire dagli anni Settanta, ma ancora più rapidamente negli ultimi tre decenni, è andata incontro a una pericolosa contrazione, dovuta principalmente alla necessità di fare spazio a campi destinati a monocolture da esportazione e allo sviluppo selvaggio dell’acquacoltura.

Lo studio di questa situazione e la volontà di cercare delle soluzioni che potessero preservare l’enorme ricchezza messa a disposizione dalle montagne del Vietnam – le aree montuose rappresentano il 40 per cento del territorio e i due terzi della popolazione vive ancora in questi luoghi contando sulle risorse naturali per la propria sopravvivenza – ha portato, circa dieci anni fa, Daniel Nguyen, un giovane californiano figlio di vietnamiti, nel nord del paese.

Venuto in Vietnam per studiare come gli abitanti di questi luoghi gestissero la filiera di approvvigionamento del loro cibo quotidiano e le risorse naturali a loro disposizione, Daniel, non solo scopre l’immensa varietà di piante ed erbe spontanee che sono utilizzate nella cucina e nella medicina da alcune comunità locali, ma capisce anche che la distillazione può essere un modo per creare un mercato per quegli agricoltori che faticano sempre più a vendere il proprio raccolto di mais e per far conoscere in tutto il mondo l’incredibile diversità con il quale lui stesso sta imparando a confrontarsi.

Whisky, gin e amari

Nascono così, almeno inizialmente più per studio che per fini commerciali, i whisky, i gin e gli amari che oggi Daniel Nguyen e la sua compagna e socia Nhung Trang Nguyen producono sotto il marchio Sông Cái, fiume madre, un omaggio alle acque del Vietnam e ai frutti che esse generano.

Daniel e Nhung – che organizzano anche un bellissimo viaggio per la società americana Roads and Kingdoms – hanno innanzitutto costruito una fitta rete di raccoglitori e agricoltori che si occupano delle botaniche, degli agrumi, dei fiori, delle radici e di ogni altro ingrediente che viene poi impiegato per produrre i due gin e l’amaro.

In questo modo l’approvvigionamento non contribuisce allo sfruttamento della terra, ma, anzi contribuisce a tenere in vita varietà che altrimenti rischierebbero di essere soppiantate da altre più moderne e modalità di raccolta che sono rispettose dell’ambiente.

Ma non solo, in questo modo, raccoglitori e agricoltori possono portare avanti una tradizione che senza uno sbocco commerciale andrebbe persa.

I prodotti di Sông Cái rappresentano, come detto, un modo per raccontare la biodiversità del Vietnam.

Così il gin più secco, quello che vuole raccontare i territori montuosi del paese, invece, che essere aromatizzato con arance, lime o limoni, impiega il pomelo, considerato insieme al cedro e al mandarino, l’antenato di tutti gli agrumi oggi conosciuti e originario di queste terre, e la Clausena indica, un’altra pianta della famiglia delle rutacee molto impiegata dai popoli che abitano queste valli.

Tipiche della medicina tradizionale del gruppo etnico dei Red Dao sono invece le erbe impiegate per la produzione dell’amaro. In questo caso però il progetto va molto più in profondità della semplice scelta delle botaniche: trae ispirazione da un medicamento utilizzato per curare dolori muscolari e di stomaco e chiamato nella lingua locale Địa Tíu.

Mẩy, questo il nome dell’amaro, è prodotto insieme a Lý Lở Mẩy (il nome è un omaggio a questa donna), una figura centrale per la comunità Red Dao e per il villaggio di Chu Chang Ho, nell’estremo nord del Paese e tra le più profonde conoscitrici dei principi della medicina tradizionale.

Lý Lở Mẩy si occupa, insieme alle altre donne del villaggio, non solo di raccogliere le erbe, i fiori e le radici necessari a produrre l’amaro, ma condivide con Sông Cái la proprietà intellettuale della ricetta e la metà dei ricavi delle vendite che vengono poi impiegati per opere di riforestazione, anche di alcune delle botaniche necessarie per la produzione dell’amaro stesso.

Nell’ottica di non contribuire alla perdita di biodiversità, ma anzi nel tentativo di tutelarla, infatti, sebbene la ricetta preveda 20 essenze, vengono oggi impiegate solo quelle che si possono trovare in quantità sufficiente e sostenibile, per le altre bisognerà aspettare che la natura faccia il suo corso e che questo angolo di Vietnam possa tornare a splendere pienamente.

