Una (prei)storia che cambiò tutto Quando sono arrivati i dinosauri

Edward Dolnick, giornalista scientifico, ha scritto un libro per raccontare i protagonisti delle prime scoperte paleonotologiche. Eccentrici uomini e donne vittoriani che hanno dato inizio alla disciplina e avviato una rivoluzione scientifica
«Identificata nuova specie dinosauro da fossili trovati Brasile STOP Simili a contemporanei vissuti 120 milioni anni fa Spagna STOP Ipotesi collegamento terrestre Europa-Sudamerica STOP». Avesse mai ricevuto un telegramma del genere (mai inviato, ma è vera invece, ed è notizia di qualche mese fa pubblicata sul Journal of Systematic Palaeontoloy, l’identificazione di una nuova specie di dinosauri), il protagonista di un capolavoro della storia del cinema – Bringing up baby, del 1938 (in italiano