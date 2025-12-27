Una scandalosa Vita di Gesù: alle origini del “caso Renan”

Nel suo libro Il caso Renan (il Mulino), Roberto Pertici si occupa della figura dello scrittore francese, dello strepitoso successo della sua opera più nota – centomila copie solo tra il 1863 e il 1867 – e delle accese polemiche che ne seguirono. Un volume dove l’ampiezza dell’informazione coesiste con un racconto che presenta la vicenda come «la prima guerra culturale dell’Italia unita»

Nel più bel romanzo recente sulle origini del cristianesimo, Il Regno (Adelphi), Emmanuel Carrère dichiara che ad accompagnarlo nel suo viaggio nelle «terre del Nuovo Testamento» è stato Ernest Renan, che nel 1863 fece scandalo con la sua Vita di Gesù. Un libro dal successo enorme, dove il maestro di Nazaret diventa «uno degli uomini più notevoli e influenti mai vissuti sulla terra, un rivoluzionario della morale, un maestro di saggezza come Buddha – ma non il figlio di Dio, per la semplice ragi