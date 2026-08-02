la convergenza storica sull’idea di istruzione

Una scuola al servizio del mercato. Il laburista Burnham come Valditara

Christian Raimo
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02 agosto 2026 • 18:04

Dietro la retorica egualitaria del casco da cantiere e della laurea si nasconde una politica di canalizzazione precoce. Meno scuola, alla fin fine. E ridurre la scuola a “orientamento verso i settori in crescita” tradisce la sua funzione primaria di formare i cittadini

Il casco da cantiere deve avere lo stesso valore del tocco di laurea»: la frase con cui il neopremier laburista britannico Andy Burnham ha annunciato la sua riforma della scuola secondaria inglese potrebbe essere uscita quasi identica da una dichiarazione di Valditara. Non è un caso, ed è proprio per questo che vale la pena guardarla con più distacco storico di quanto la cronaca conceda. Nel 1979 Margaret Thatcher vince le elezioni in Inghilterra. In Italia, quello stesso anno, naufraga in parla

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.