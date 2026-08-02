Una scuola al servizio del mercato. Il laburista Burnham come Valditara

Dietro la retorica egualitaria del casco da cantiere e della laurea si nasconde una politica di canalizzazione precoce. Meno scuola, alla fin fine. E ridurre la scuola a “orientamento verso i settori in crescita” tradisce la sua funzione primaria di formare i cittadini

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Il casco da cantiere deve avere lo stesso valore del tocco di laurea»: la frase con cui il neopremier laburista britannico Andy Burnham ha annunciato la sua riforma della scuola secondaria inglese potrebbe essere uscita quasi identica da una dichiarazione di Valditara. Non è un caso, ed è proprio per questo che vale la pena guardarla con più distacco storico di quanto la cronaca conceda. Nel 1979 Margaret Thatcher vince le elezioni in Inghilterra. In Italia, quello stesso anno, naufraga in parla