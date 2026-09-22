la raccolta di saggi

Una vita mangiata. Il pranzo da re di Jim Harrison

Giacomo Giossi
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22 settembre 2026 • 19:43

La scrittura di quello che fu romanziere, poeta ma anche giornalista, viaggia a forte velocità e sempre in equilibrio, appesa a un filo sospeso nel vuoto

Jim Harrison fu romanziere quando esserlo significava affrontare la vita con un senso del rischio molto vivido e insieme un grado alcolico non indifferente. Fu anche però un poeta capace di laceranti versi che s’incuneavano negli abissi dell’esistenza portando con sé la leggerezza del volo. Fu infine – forse soprattutto – un giornalista quando questo termine era ammantato da un fascino oggi nemmeno lontanamente immaginabile. Tra New Yorker ed Esquire quando la carta aveva un valore altissimo e i

Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici