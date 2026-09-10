venezia 83

L’Ia e la macchina dello sterminio: Naza testimonia il massacro di Gaza

Teresa Marchesi
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10 settembre 2026 • 19:32

Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor (parte del team di No Other Land) è puro, autentico giornalismo d’inchiesta. «Se i nostri colleghi palestinesi contattassero agenti dei servizi come abbiamo fatto noi verrebbero probabilmente arrestati»

VENEZIA – Il film-caso di Venezia 83 dura ottanta minuti. Naza è l’acronimo asettico in ebraico usato dall’Intelligence israeliana per indicare il numero di civili “sacrificati” da un bombardamento mirato, gli effetti collaterali. La somiglianza con la crasi di “nazi” e Gaza è puramente casuale. Il film-caso della Mostra 2025, La voce di Hind Rajab, fu accusato dal fronte pro-Netanyahu di ricatto emotivo, di sfruttamento palestinese di una tragedia infantile “magari inventata”. Naza è tutto isra

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.