L’Ia e la macchina dello sterminio: Naza testimonia il massacro di Gaza

Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor (parte del team di No Other Land) è puro, autentico giornalismo d’inchiesta. «Se i nostri colleghi palestinesi contattassero agenti dei servizi come abbiamo fatto noi verrebbero probabilmente arrestati»

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VENEZIA – Il film-caso di Venezia 83 dura ottanta minuti. Naza è l’acronimo asettico in ebraico usato dall’Intelligence israeliana per indicare il numero di civili “sacrificati” da un bombardamento mirato, gli effetti collaterali. La somiglianza con la crasi di “nazi” e Gaza è puramente casuale. Il film-caso della Mostra 2025, La voce di Hind Rajab, fu accusato dal fronte pro-Netanyahu di ricatto emotivo, di sfruttamento palestinese di una tragedia infantile “magari inventata”. Naza è tutto isra