A Venezia la “contromostra” del collettivo indonesiano Taring Padi

Il gruppo di artisti, che nel 2022 era stato al centro di una controversia in Germania, ha portato la serie People’s Liberation in Laguna, negli spazi di Sale Docks sulle Zattere. Il collettivo ha anche realizzato un’altra opera, illustrando le pareti del centro sociale Morion, l’unico spazio occupato a Venezia
Due draghi, uno verde sulla destra, uno rosso sulla sinistra, si snodano lungo il grande striscione fino a formare una montagna, a simboleggiare la forza collettiva del popolo capace di unire cause e lotte politiche. Al centro, un affollato corteo raffigura attivisti da tutto il mondo, donne, uomini, storici leader rivoluzionari, movimenti di liberazione. La grande scritta, in basso, dice: «Abolish fascism, organise autonomy», mentre i cartelli in mano ai manifestanti riprendono gli slogan «Ice