È stata fra le prime a portare la moda al festival in modo consapevole, diventando un mito. Ma il tempo evidentemente è passato anche per lei

Devo dire che Anna Oxa è sempre stata un mio mito. Ribelle, anticonformista. Una delle prime a usare consapevolmente la moda sul palco di Sanremo. Ossia impadronirsi dell’abito e amplificarne la forza.

Chi non ricorda il Gucci by Tom Ford con il pantalone a vita bassa con il tanga in bella vista. Capelli sempre diversi e volto con gli zigomi alti e quella pelle lucente.

Questa sera, la prima a cantare, ci ha deluso in quell’abito bello e complicato nel nero della moda intellettuale. Bello ma non adatto a un palcoscenico dove non è la qualità della canzone a interessare ma come ti vesti.

