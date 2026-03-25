I viaggi di Gulliver sono un trattato sulla violenza umana

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La prima volta che mi sono imbattuto in Jonathan Swift avevo quattordici anni e maneggiavo, con un misto di circospezione e megalomania, le Lettere luterane di Pasolini. A un certo punto dell’invettiva contro la degradazione del nuovo mondo neocapitalista, Pasolini proponeva, come soluzioni correttive da somministrare al paziente-Italia, l’abolizione immediata di due cose: la scuola media e la televisione. L’idea, diceva anche lui, era un po’ radicale e difficile attuazione, ma si trattava –