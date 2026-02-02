Videogame e libertà: cosa c’è in gioco nel caso Horses

Il titolo, uscito il 2 dicembre scorso e realizzato dallo studio milanese di Santa Ragione, è stato bandito da alcuni marketplace online, tra cui Steam ed EpicGames, per violazione delle linee guida sui contenuti. «Gli store sono diventati editori de facto, così i giochi smettono di essere arte e diventano prodotti e servizi», dice il Ceo Pietro Righi Riva

Per la gioia del circuito indipendente, i videogiochi oggi si distribuiscono su internet e non più sugli scaffali dei negozi. O meglio, non come prima. Il panorama è cambiato, è digitale. E in questo scenario a uscire vincitore sembra essere Steam: uno store realizzato nel 2003 dall’azienda Valve, a sua volta fondata dall’imprenditore Gabe Newell. Ce ne sono altre di piattaforme simili, ovviamente: GoG, EpicGames e Itch.io, ad esempio. Tuttavia, secondo uno studio di Atomik Research, solo da Ste