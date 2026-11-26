A Lisbona si è tenuta l’edizione 2026 del concorso per sommelier più prestigioso al mondo. Ha vinto un norvegese di 29 anni che nella prova di degustazione alla cieca non ha identificato correttamente nessuno dei quattro vini. Un paradosso che racconta molto sulla natura di questa professione

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv