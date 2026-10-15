L’intervista

Vivian Lamarque: «Mi sta piacendo la vecchiaia. Il segreto è nei piccoli desideri»

Benedetta Barone
15 ottobre 2026 • 07:00
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Venerdì 16 ottobre alle 18:30 sarà al Circolo dei lettori per un incontro con Nicola Gardini intitolato L’amore, la lacuna, la poesia in occasione della ventiduesima edizione di Torino Spiritualità che quest’anno è dedicata proprio alle tematiche amorose (Memento Amoris)

Vivian Lamarque è una delle voci poetiche più conosciute in Italia. Istintivamente associata a un certo candore, alla dolcezza degli immaginari costruiti per l’infanzia – a cui ha dedicato quasi tutta la sua produzione in prosa – ha vinto nel 2023 il Premio Strega Poesia con L’amore da vecchia (Mondadori, 2022). Venerdì 16 ottobre alle 18:30 sarà al Circolo dei lettori per un incontro con Nicola Gardini intitolato L’amore, la lacuna, la poesia in occasione della ventiduesima edizione di Torino S

Benedetta Barone
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Benedetta Barone

Benedetta Barone nasce nel 1995 a Milano. Scrive e lavora come giornalista, occupandosi prevalentemente di letteratura. Collabora con Domani e il Manifesto. A settembre è uscito il suo primo romanzo breve dal titolo Le infelici