Vivian Lamarque: «Mi sta piacendo la vecchiaia. Il segreto è nei piccoli desideri»

Venerdì 16 ottobre alle 18:30 sarà al Circolo dei lettori per un incontro con Nicola Gardini intitolato L’amore, la lacuna, la poesia in occasione della ventiduesima edizione di Torino Spiritualità che quest’anno è dedicata proprio alle tematiche amorose (Memento Amoris)

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Vivian Lamarque è una delle voci poetiche più conosciute in Italia. Istintivamente associata a un certo candore, alla dolcezza degli immaginari costruiti per l’infanzia – a cui ha dedicato quasi tutta la sua produzione in prosa – ha vinto nel 2023 il Premio Strega Poesia con L’amore da vecchia (Mondadori, 2022). Venerdì 16 ottobre alle 18:30 sarà al Circolo dei lettori per un incontro con Nicola Gardini intitolato L’amore, la lacuna, la poesia in occasione della ventiduesima edizione di Torino S