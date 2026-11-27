Vieni, torniamo a casa (Mondadori) e Lasciarsi tardi (Einaudi) offrono sguardi opposti sul tema che fa da perno alla letteratura. Il primo racconta una passione che scoppia con il lessico dell’oggi, il secondo una crisi di coppia con uno stile che guarda oltre

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Se esiste un perno attorno a cui ruota la letteratura sin dalle suo origini, quello è l’amore. Il racconto sacro e sensuale del Cantico dei Cantici, il tormentoso sentimento delle poesie di Catullo, la trasformazione in servizio cavalleresco nella lirica provenzale, l’amore come scala verso il cielo o come dissoluzione dello spirito in Dante, la passione assoluta contro gli stilemi borghesi di Goethe o la resistenza contro i prepotenti nei Promessi sposi sono solo alcuni degli innumerevoli esemp