Auspici condivisibili

Walter Siti e la malefica gloria del romanzo: è salutare solo se fa male

Tiziano Scarpa
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12 agosto 2026 • 18:42

Il romanzo sotto accusa (Rizzoli) è un libro fondamentale per chi voglia imparare a scrivere e a leggere. La letteratura non è un genere di conforto, come è diventata in molti casi negli ultimi anni

Un attimo, arrivo! È che stavo finendo di leggere un autore italiano che definire “comico televisivo” è poco, è uno dei più eruttivi ed estrosi, e siccome lo ammiro non dico chi è. Mi ha deluso, sulla pagina il suo umorismo è troppo facile, le battute sono così così, e il motivo è chiaro: ha troppo successo, si è abituato a ricevere applausi e risate da un pubblico troppo ampio, di bocca troppo buona, che ha intaccato la sua arguzia. (Non è sempre così, eh. Per esempio, io sono un fan di Valerio

Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)