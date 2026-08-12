Walter Siti e la malefica gloria del romanzo: è salutare solo se fa male

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Un attimo, arrivo! È che stavo finendo di leggere un autore italiano che definire “comico televisivo” è poco, è uno dei più eruttivi ed estrosi, e siccome lo ammiro non dico chi è. Mi ha deluso, sulla pagina il suo umorismo è troppo facile, le battute sono così così, e il motivo è chiaro: ha troppo successo, si è abituato a ricevere applausi e risate da un pubblico troppo ampio, di bocca troppo buona, che ha intaccato la sua arguzia. (Non è sempre così, eh. Per esempio, io sono un fan di Valerio