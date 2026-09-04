Werner Herzog: «Sono alla ricerca di una realtà amplificata. Il cinema? Lo inventiamo qui e ora»

Il regista tedesco 83enne è in concorso in Laguna con Bucking Fastards: «Ho capito subito che avrei dovuto fare il film quando ho incontrato le sorelle Mara: il loro incontro mi ha spinto a scrivere la sceneggiatura in soli cinque giorni»
Inafferrabile, Werner Herzog non è mai dove ci si aspetta. Come un avventuriero, il regista tedesco 83enne non ha mai smesso di girare il mondo per raccontare, in oltre 80 film di finzione e documentari, le storie più straordinarie. L’ultimo, Bucking Fastard, dedicato a David Lynch, si ispira (anche se lui non lo ammette) a un curioso caso di cronaca che ha visto protagoniste due gemelle in simbiosi totale, ossessionate dallo stesso uomo. Una storia di follia a due, magistralmente interpretata d