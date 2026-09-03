Wild Horse Nine è una travolgente e corrosiva commedia nera

Martin McDonagh è un brillante drammaturgo prestato al cinema. Prestato per modo di dire, visto che i suoi pochi film sono indelebili. Quello che ha portato quest’anno il Laguna ha travolto il pubblico con 118 minuti di risate a scena aperta, per un’opera corrosiva su un settantennio di killeraggio politico Cia. Con un John Malkovich che toglie il fiato
Me lo disse, molti anni fa, Marcel Carné: «Cosa conta davvero in un film? Premier: le scénario. Deuxième: le scénario. Troisième: le scénario». Travolti da centodiciotto minuti di appalusi e risate a scena aperta, parecchi miei compagni di sala per Wild Horse Nine di Martin McDonagh pretenderebbero un en plein di Leoni: non solo sceneggiatura ma miglior film e Coppa Volpi per John Malkovich, che non ha mai vinto un Oscar. Peccato che per statuto Venezia non possa assegnare allo stesso film più d