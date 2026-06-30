Kylie Jenner e gli occhiali Meta. A quando il modello Boccia?

Era il 2024 quando un’imprenditrice ambiziosa, dotata del suo accessorio Meta da Eva Kant di Pompei, regalava uno spot nazionale gratuito ai suddetti Glasses, introducendosi furtivamente tra i corridoi del ministero della Cultura. Qualcuno dalle parti di Menlo Park dovrebbe pensarci: dopo i Meta Starfire Kylie Edition, i Meta Starfire Maria Rosaria Boccia Edition
Chi se non Kylie Jenner, proprietaria di uno degli account Instagram più seguiti al mondo, rampolla della famiglia mediaticamente più esposta del Ventunesimo secolo, soldata del content cresciuta con le telecamere di un reality piantate in casa da quando aveva dieci anni, potrebbe essere un miglior testimonial per i Meta Glasses? La risposta, ovviamente, è nessuno. Nessuno si presta meglio alla nuova tappa della mutazione tecno-antropologica, per dirla con ottimismo pasoliniano, in cui gli occhi