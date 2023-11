Per la terza settimana tiene il primo posto Sveva Casati Modignani con La vita è bella, nonostante (Sperling&Kupfer). Ma inizia la corsa al mercato di Natale e arrivano altri concorrenti nel genere: come Sono esaurita, di Sophie Kinsella (Mondadori), una commedia su un tema delicato come il burnout.

Per la terza settimana di fila tiene il primo posto in classifica Sveva Casati Modignani col suo romanzo La vita è bella, nonostante. Da Sperling&Kupfer. Le vicende delle quattro amiche di nostra signora del rosa sono molto amate dalle lettrici di romance, il genere core business di tutte le editorie del mondo. Perché le donne leggono più degli uomini e amano divertirsi con struggenti storie romantiche. A cui mica credono. Non c’è nulla di male, come a rivedere ogni volta Pretty woman, a dispetto di intellettuali spocchiosi e delle professoresse democratiche (copy Edmondo Berselli da sx) e di quelle col cerchietto (copy Pietrangelo Buttafuoco da dx).

Inizia la corsa al mercato ricco di Natale e Sveva dovrà vedersela con le uscite di autrici e autori grandi esecutori del genere sentimentale. Come l’inglese Sophie Kinsella con Sono esaurita, da Mondadori, una commedia romantica piena di umorismo, che tratta però un tema molto serio e delicato del nostro tempo: il burnout. Con questo termine ci si riferisce a un insieme di sintomi derivanti da una condizione di stress associato al lavoro, come senso di frustrazione, incapacità di portare a termine i compiti e bassa stima di sé. Un male molto comune oggi: come riportato da Il Sole 24 ore, nel 2022 solo in Italia coinvolgeva il 62 per cento dei lavoratori.

E come Fabio Volo, con il nuovo romanzo Tutto è qui per te, che, come sempre, coinvolge ed emoziona i suoi lettori con l’identificazione, li fa volare con scene romantiche tra calici di vino buono e croissant caldi, li gratifica con dialoghi che sembrano rubati dalla loro vita quotidiana e con riflessioni semplici in cui ritrovarsi quando si sentono un po’ giù. Per dire: «Domani mattina troverai un’auto sotto casa tua con un biglietto aereo per raggiungermi a Parigi. Non devi pensare a niente, ho già pensato a tutto io. Sarà un weekend indimenticabile». Dal 14 novembre per Mondadori.

Parole e sentimenti del cane Chico

Al secondo posto un libro bizzarro e una storia da raccontare. Quella di un cane. Dopo aver conquistato TikTok, Chico si racconta ora in un libro scritto a due mani e quattro zampe che raccoglie le avventure del tenero Maltipoo e del suo proprietario, Francesco Taverna, in arte TAVO, cantautore indie alessandrino classe 1993 ,che gli presta la voce nei video TikTok da milioni di “f(r)ollowers”. 720mila. «Attraverso le avventure di Chico racconto storie e sentimenti, in un modo ancora più condiviso e trasversale, di quanto mai potrei fare con una canzone. Ho imparato con Chico che un foglio può diventare uno spazio infinito per una grande avventura. Una di quelle che non puoi immortalare in un video o una foto». E così, è nato Ciao, io sono Chico, per Fabbri Editore. Chi già lo conosce, troverà nelle pagine alcune espressioni care al cagnolino: da “cicolata” a “f(r)ollower”, certi termini inglesi che Chico pronuncia come un bambino.

«Chico trasforma la normalità in avventure incredibili. Vite sempre perfette o scatti impeccabili sui social sono forse più reali di un cane che parla?» Cosa ci racconta Chico del rapporto tra noi e gli animali? «La cosa bella è che fa il cane. È fondamentale rispettare la sua natura. Umanizzare non è per forza un valore aggiunto o un atto d’amore. Un cane è già di per sé speciale. Ha i super poteri. Super udito, super olfatto, è agile e instancabile», dice Taverna, sottolineando come «avere un cane è una responsabilità. Bisogna trovare compromessi tra le nostre e le sue necessità che non sono quelle di un essere umano. Basta “schiodarsi” dal divano. E per chi non può avere un cucciolo in casa, Chico sarà sempre feloce di essere, seppur a distanza, una divertente compagnia».

Al terzo posto Follett con Le armi della luce, Mondadori, al quarto Paolo Cognetti con Giù nella valle per Einaudi.





