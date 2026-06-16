due libri per capire il dominio culturale delle destre americane

L’abisso trumpiano e le nostre colpe. La Storia non ha mai un’ultima parola

Walter Sitiscrittore
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16 giugno 2026 • 07:00

Uno sguardo sull’ultradestra americana attraverso due libri usciti di recente, quello di Arnaud Miranda, Illuminismo oscuro, e l’altro di Mattia Ferraresi dal titolo Dentro la testa di Trump. Dovremmo chiederci se davvero la democrazia liberale sia l’ultima parola della Storia

Guardiamola dunque questa ultradestra made in Usa: controculturale e visionaria, pessimista e battagliera, tattica e delirante, che considera Trump una “palla da demolizione” come quella grossa sfera di cemento che compariva nel finale della felliniana Prova d’orchestra. È uscito per Rizzoli, da una decina di giorni, un libro di Arnaud Miranda, Illuminismo oscuro (in Francia Les Lumières sombres, Gallimard, gennaio 2026); cartografia ragionata e breve storia delle “destre americane”. Destre al p

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Walter Siti
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Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).