L’abisso trumpiano e le nostre colpe. La Storia non ha mai un’ultima parola

Uno sguardo sull’ultradestra americana attraverso due libri usciti di recente, quello di Arnaud Miranda, Illuminismo oscuro, e l’altro di Mattia Ferraresi dal titolo Dentro la testa di Trump. Dovremmo chiederci se davvero la democrazia liberale sia l’ultima parola della Storia
Guardiamola dunque questa ultradestra made in Usa: controculturale e visionaria, pessimista e battagliera, tattica e delirante, che considera Trump una “palla da demolizione” come quella grossa sfera di cemento che compariva nel finale della felliniana Prova d’orchestra. È uscito per Rizzoli, da una decina di giorni, un libro di Arnaud Miranda, Illuminismo oscuro (in Francia Les Lumières sombres, Gallimard, gennaio 2026); cartografia ragionata e breve storia delle “destre americane”. Destre al p