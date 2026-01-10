L’amore non è cieco, e nemmeno del tutto cretino

Invece di leggere un classico russo, mi sono fumata la prima stagione di L’amore è cieco, l’edizione italiana del format di Netflix. Si vede che ha un budget più sostanzioso di quello di Matrimonio a prima vista, ma le coppie sono ugualmente mal assortite, così come sembra lo stesso il tasso di fallimento di queste relazioni

Siamo alla seconda settimana di gennaio e sono già costretta a cestinare i miei propositi per il 2026. Tuttavia a trentatré anni ho accumulato ormai sufficiente saggezza per sapere che proposito è sinonimo di fallimento e che posso risparmiarmi l’umiliazione di darmi obiettivi e scadenze che non rispetterò. Quella dell’inizio dell’anno è una data del tutto arbitraria ovviamente, un momento come un altro per prometterci che saremo persone migliori, che l’abbonamento della palestra non sarà stato