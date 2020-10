Un podcast a settimana per raccontare la politica in modo leggero e competente. Si chiamerà “Massimi sistemi” e per sponsorizzarlo potete scriverci a adv@editorialedomani.it

“Un progetto insieme” è la nostra proposta di podcast in puntate da ascoltare ovunque siete. Le aziende, organizzazioni o istituzioni interessate a sponsorizzare uno dei nostri podcast possono scriverci a adv@editorialedomani.it

Concept

Un podcast settimanale che si occupa di politica in modo leggero e divertente, ma allo stesso tempo con grande competenza, partendo dai fatti di attualità, per poi spaziare nella storia, nella filosofia e nell’economia.

Abstract

I politici non piacciono a molti, ma chi non ama parlare di politica? Soprattutto di questi tempi è difficile sfuggire una conversazione sull’ultima trovata di Trump con i colleghi di ufficio, a una discussione sul Movimento 5 Stelle durante una cena in famiglia o al commento su Conte da parte del negoziante di fiducia. “Massimi sistemi” è un podcast che, ispirandosi al famoso podcast britannico “Talking Politics”, ascoltato da oltre 70 mila persone ogni puntata, punta a riempire il vuoto di approfondimento politico nel panorama dell’intrattenimento audio. Ogni settimana i due conduttori, Davide Maria De Luca, giornalista politico di Domani, e Giovanni Zagni, direttore del progetto di factchecking Pagella Politica, tratteranno un tema di attualità politica, di economia politica, di storia o filosofia politica insieme agli ospiti che hanno le cose più interessanti da dire in proposito. Lo faranno con lo stile informale di una conversazione tra amici, ma con il rigore di chi verifica i fatti per mestiere e la passione di chi la politica non può fare a meno di seguirla ogni giorno.

Produzione

Il Podcast viene registrato settimanalmente e prevede la presenza di due conduttori e la presenza di uno o più ospiti intervistati. Le interviste possono essere in studio, ma saranno registrate soprattutto in collegamento.

Podcast settimanale.

Durata: 30-45 minuti.

Due conduttori più ospiti.

Target

Le ricerche indicano che i principali ascoltatori di podcast politici hanno un’età media di 40 anni, un’istruzione superiore e sono benestanti. La fascia d’età più rappresentata è quella 25-34, a cui appartengono poco meno di un terzo degli ascoltatori di podcast politici.

Per sponsorizzare questo podcast, scrivete a adv@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata