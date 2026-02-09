false false

Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell'informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

La disamina del contenuto delle conversazioni sopra riportate, l’analisi del tabulato di traffico telefonico delle utenze n. ******** e n. *********, in uso rispettivamente a Gallina Di Lorenzo Claudio e Pace Carmelo, nonché l’osservazione delle immagini estrapolate nei pressi dell’abitazione dell’avvocato Gallina Di Lorenzo permettevano di identificare il soggetto indicato nelle interlocuzioni come “il colonnello”, in Palminteri Stefano.

L’analisi dei tabulati telefonici

Nel merito, nel corso della conversazione tra presenti intercorsa il 14.03.2024 tra Cuffaro e Gallina era emerso che il soggetto in argomento era in contatto sia con Pace Carmelo che con Gallina Di Lorenzo Claudio.

Gli esiti dei tabulati di traffico storico delle utenze in uso a Gallina e Pace (nel periodo febbraio/marzo 2024) evidenziavano che l’unico recapito individuato in entrambe le utenze, oltre a quello in uso a Cuffaro Salvatore, era il nr. ********* intestato a Palminteri Stefano.

Difatti, il report di seguito riportato mostra i contatti telefonici intercorsi tra Pace/Palminteri e Gallina Di Lorenzo/Palminteri nonché la loro rappresentazione grafica, documentando:

- 2 contatti di Palminteri con Gallina datati, rispettivamente, 29.02.2024 e 10.03.2024.

A conferma del dato appena evidenziato, il 14.03.2024 Gallina riferiva di averlo visto (il colonnello n.d.r.) alcuni giorni prima senza che questi gli avesse detto nulla, ma che lo aveva contattato a stretto giro affinché mediasse un incontro con Cuffaro Salvatore per l’indomani (15.03.2024) [per dirmi questo...voglio parlargli...non lo so però [incompr.] c'è qualcosa...].

Inoltre in epoca successiva all’incontro del 14 marzo, dall’analisi del traffico telefonico non emergevano ulteriori contatti telefonici Palminteri/Gallina, in quanto come preannunciato da quest’ultimo a Cuffaro l’appuntamento sarebbe stato fissato tramite un contatto diretto con l’interessato;

- 3 contatti di Pace Carmelo con l’utenza di Palminteri registrati il 12.03.2024, (ossia prima dell’attivazione da parte di Gallina del 14.03.2024);

- il 19.03.2024, dopo l’incontro Cuffaro/Pace, 1 ulteriore contatto telefonico tra quest’ultimo e Palminteri, i cui interlocutori erano localizzati in regioni differenti;

contestuali accertamenti eseguiti in ordine a Palminteri Stefano facevano emergere che:

- è un Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri;

- all’epoca dei fatti prestava servizio a Palermo presso il Comando Legione Carabinieri Sicilia;

- è coniugato con **********. Dagli accertamenti anagrafici risulta che i coniugi sono inseriti in due differenti stati di famiglia. […].

I contatti successivi all’incontro di marzo 2024

A distanza di qualche mese, esattamente la sera del 10 agosto 2024406, le attività di intercettazione dell’utenza in uso a Pace Carmelo, permettevano di captare una conversazione intercorsa tra quest’ultimo e Palminteri Stefano, nel corso della quale “il Colonnello” oltre a confermare di essere nella piazza di Menfi (AG), località evidentemente già concordata, riferiva di essere in attesa di Pace e di suoi accompagnatori: “Io sono a Menfi eh… stavo andando verso la piazza… al bar… ad aspettarvi…”.

Pace, confermando di essere in compagnia (“Siccome noi al solito siamo in ritardo…” –“ abbiamo superato già da cinque minuti Sciacca”) chiedeva a Palminteri di spostare il luogo dell’incontro, richiesta che veniva accolta: “no… due minuti… ti do un abbraccio veloce due minuti e sono al Sole…”.

TRASC. PROG. 5015 DEL 10.08.2024, ORE 20:56:42, USC. INTERC. 3668732600 Pace CARMELO, INTERLOC. ********* Palminteri STEFANO. P.P.9567/23 RGNR-DEC. 2968/24 R.INT.

Palminteri Stefano: Carmelo!?

Pace Carmelo: Colonnello… dove sei?…

Palminteri Stefano: Io sono a Menfi eh… stavo andando verso la piazza… al bar… ad aspettarvi… voi? (si sovrappongono le voci, ndr.)…

Pace Carmelo: ti posso chiedere un favore?…

Palminteri Stefano: Certo!…

Pace Carmelo: Siccome noi al solito siamo in ritardo…

Palminteri Stefano: eh…

Pace Carmelo: se ci vediamo al Sole cosi poi io scendo subito a Porto Palo com’e?…

Palminteri Stefano: Ma assolutamente si…

Pace Carmelo: per te e un problema se evitiamo di andare a [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr.)…

Palminteri Stefano: no… due minuti… ti do un abbraccio veloce due minuti e sono al Sole…

Pace Carmelo: io… o… abbiamo superato gia da cinque minuti Sciacca…

Palminteri Stefano: va benissimo… ci vediamo al Sole… un abbraccione…

Pace Carmelo: ci vediamo al Sole…

Palminteri Stefano: ciao… ciao…

Pace Carmelo: ciao grazie… ciao… ciao…

Palminteri Stefano: ciao.

La sovrapposizione dei dati estratti dal tabulato di traffico storico dell’utenza in uso a Palminteri Stefano e dei positioning delle utenze in uso a Cuffaro Salvatore e Pace Carmelo, nonché il contenuto delle intercettazioni, confermavano la contemporanea presenza nell’area dell’incontro di Cuffaro, Pace e Palminteri, di seguito graficamente rappresentata.

Infine nel medesimo arco temporale o verosimilmente poco dopo l’incontro408 Cuffaro effettuava due tentativi di chiamata, alle ore 21:17409 e alle 21:18410, in direzione di Gallina Di Lorenzo Claudio senza riuscire a raggiungerlo; tra le ore 21:33 e le ore 21:39411 provava di nuovo, più volte a richiamarlo ma i tentativi non andavano a buon fine.

