Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’iDea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

Il 01.02.2024 - e dunque in una successione cronologica non irrilevante rispetto all’interessamento di CUFFARO emerso dalle conversazioni sopra indicate – sul portale istituzionale della Regione Siciliana, veniva pubblicato il comunicato con il quale il governo SCHIFANI rendeva noti i nominativi dei direttori generali ASP, ospedali e policlinici della regione Sicilia: “Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di questa sera, ha designato, su proposta dell'assessore alla Salute Giovanna Volo, i nuovi manager della sanità siciliana.

I nominativi dei direttori generali delle 15 strutture sanitarie regionali e dei 3 policlinici universitari, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati scelti dalla rosa dei 49 idonei stilata sulla base delle valutazioni della Commissione di selezione. In attesa del completamento dell'iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell'Ars, i designati guideranno già da domani le stesse aziende in qualità di commissari straordinari, ad eccezione di Gaetano Sirna confermato direttore generale del Policlinico di Catania fino a ottobre 2025.

Per quanto riguarda, invece, gli ospedali universitari di Palermo e Messina, i vertici sono stati individuati all'interno di una terna di nomi proposta dai rispettivi rettori. «Abbiamo definito i nuovi assetti della sanità in Sicilia – evidenzia il presidente della Regione, Renato Schifani - nei tempi che avevamo stabilito.

È un altro impegno rispettato, così come quello relativo alle selezioni per il ruolo di direttori sanitari e amministrativi che dovranno affiancare i nuovi manager.

La giunta ha scelto figure qualificate sul piano della professionalità per la guida delle aziende e degli ospedali.

I neo manager dovranno gestire la delicata fase che il sistema sanitario regionale si accinge a vivere, in attuazione delle linee che il governo intende imprimere per rendere il settore più moderno, efficiente, sostenibile economicamente e, soprattutto, sempre più attento ai cittadini. Una sanità che curi, ma soprattutto si prenda cura dei pazienti. Stiamo portando avanti un importante lavoro per il completamento di strutture ospedaliere attese ormai da anni, per l’abbattimento delle liste d’attesa e per la razionalizzazione della rete sanitaria, affrontando anche le questioni legate al personale medico e ausiliario.

Un’opera che richiede lo sforzo sinergico del governo e dei manager per garantire ai siciliani, al pari dei cittadini di altre regioni, una sanità di alta qualità e che consenta loro di curarsi nel migliore dei modi nella loro terra».

DI SEGUITO I NOMI E LE DESTINAZIONI DEI NUOVI DIRETTORI GENERALI DESIGNATI NELLE NOVE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI: […] tra cui: Asp Enna: Mario Carmelo Zappia; Asp Siracusa; Alessandro Caltagirone. QUESTI I MANAGER DESIGNATI A PALERMO, CATANIA E MESSINA PER AZIENDE OSPEDALIERE, ARNAS E IRCCS E DEI POLICLINICI:[...] tra cui: Azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello" Palermo: Roberto Colletti.

CUFFARO Salvatore, del resto, si era speso anche per ottenere la nomina a Commissario dell’ASP di Siracusa di CALTAGIRONE Alessandro. Quest’ultimo, evidentemente conscio di avere ottenuto il prestigioso incarico grazie anche all’intervento dell’ex governatore della Sicilia, non aveva esitato a mettersi a disposizione.

Nello specifico, grazie ai servizi tecnici messi in atto da questo Reparto, si era documentato, infatti, l’intervento del CUFFARO per favorire l’aggiudicazione di una importante gara d’appalto indetta e controllata direttamente dall’ASP di Siracusa, alla societa DUSSMANN SERVICE S.r.l.

Di tale complessa vicenda, comunque, si darà atto nello specifico paragrafo della presente informativa.

