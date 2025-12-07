L’indagine su Banca Progetto e quei 2 milioni a Santanchè

Nel 2020 per evitare il crac una srl della ministra ha ottenuto un prestito dall’istituto sotto inchiesta. I pm stanno ricostruendo il “sistema” di BP. Intanto nel filone principale è indagato l’ex ad Fiorentino

Centinaia di atti e documenti contenuti in decine di faldoni. Sono le carte che raccontano anni di affari di Banca Progetto, l’istituto di credito commissariato da Bankitalia per i prestiti anomali approvati nei confronti di una galassia di società di scarsa o nulla consistenza patrimoniale. Tra queste aziende ci sono quelle di proprietà di imprenditori rampanti, personaggi noti e politici di primo piano, come la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Per lungo tempo la banca ha dunque concesso