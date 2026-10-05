ecco chi pagò

L’hotel di lusso a spese dello Stato: Bartolozzi, una “zarina” a Capri

Nello Trocchia
05 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 05 ottobre 2026 • 11:42
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Esattamente un anno fa l’allora capo gabinetto del ministero alla Giustizia era sull’isola per un convegno. Arrivò con motovedetta della Guardia di Finanza e alloggiò al Quisisana. A pagare era «l’amministrazione»

Capo di gabinetto e zarina al ministero, in trasferta a Capri con motovedetta della Finanza e alloggio di lusso all’hotel Quisisana. Un anno fa l’ascesa politica di Giusi Bartolozzi sembrava inarrestabile, nulla scalfiva il suo potere e la rete di relazioni. Dodici mesi dopo non c’è solo l’inchiesta sul marito Gaetano Armao, indagato per corruzione con la funzione pubblica trasformata «in un mercimonio», si legge nelle carte dell’inchiesta siciliana, ma c’è anche altro. Domani può svelare i dett

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.