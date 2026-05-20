«Ci dava buste con i soldi». Le nuove accuse a Giuseppe Del Deo

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«Pronto». «Eccomi». Sono da poco scoccate le sei di un pomeriggio di fine febbraio e l’ex numero due dell’Aisi e del Dis Giuseppe Del Deo chiama l’ambasciatrice Elisabetta Belloni. I due non sanno che la loro conversazione telefonica in quel momento è intercettata dai carabinieri del Ros di Roma ed è destinata a finire in un’informativa di quaranta pagine dei pm capitolini che indagano sulla cosiddetta squadra Fiore e sull’opaca gestione dei fondi riservati delle agenzie di intelligence. «Sono s