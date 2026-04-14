Conte e il premio finanziato dal ministero, il Mic dà oltre 65mila euro alla sua società

La professionista ha ideato Women in Cinema Award: per l’iniziativa la sua srl ha ottenuto soldi pubblici da Sangiuliano e Giuli. C’è poi il capitolo Isoradio, che sta creando tensioni dentro la Lega: sarebbe stato il sottosegretario Morelli a sponsorizzarla
Ancora fondi dal ministero della Cultura per Claudia Conte, la giornalista pubblicista che ha dichiarato una relazione col ministro meloniano Matteo Piantedosi. Dopo i finanziamenti del 2025 del dicastero guidato da Alessandro Giuli al Ferrara Film Festival, dove la professionista ricopre l’incarico di co-direttrice artistica, Domani ha scoperto che per un ulteriore progetto, il Women in Cinema Award, Conte ha ottenuto dal Mic 65mila euro in tre anni. Sembra dunque consolidata la collaborazione