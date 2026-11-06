Pieni poteri a De Sanctis: ecco il nuovo progetto al Comitato paralimpico

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Il Comitato italiano paralimpico è sempre più a immagine e somiglianza del presidente, Marco Giunio De Sanctis. L’obiettivo è di arrivare a una riforma della governance per avere maggiore libertà nelle assunzioni e nella gestione. Un progetto che lascia immaginare una (ulteriore) campagna acquisti dalla Federazione italiana bocce (Fib), guidata da De Sanctis fino al giugno 2025, quando è passato al vertice del Cip. Come raccontato da Domani, c’è stato il distacco in massa di sette dipendenti per