nel 2027 altre 5 figure per le collaborazioni

Pieni poteri a De Sanctis: ecco il nuovo progetto al Comitato paralimpico

Stefano Iannaccone
06 novembre 2026 • 07:00
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Nella relazione al bilancio preventivo il presidente chiede maggiore autonomia. Nuove consulenze: rinnovo, con aumento fino a 50mila euro, per Scarzella. Pubblicati 4 bandi per posizioni ora occupate da dipendenti distaccati dalla Fib

Il Comitato italiano paralimpico è sempre più a immagine e somiglianza del presidente, Marco Giunio De Sanctis. L’obiettivo è di arrivare a una riforma della governance per avere maggiore libertà nelle assunzioni e nella gestione. Un progetto che lascia immaginare una (ulteriore) campagna acquisti dalla Federazione italiana bocce (Fib), guidata da De Sanctis fino al giugno 2025, quando è passato al vertice del Cip. Come raccontato da Domani, c’è stato il distacco in massa di sette dipendenti per

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.