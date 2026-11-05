Comitato Paralimpico in versione bocciofila: consulenze e incarichi agli amici del presidente De Sanctis

In un anno e mezzo di mandato, l’ex presidente della Federbocce ha portato al Cip i suoi fedelissimi. Le spese per le varie collaborazioni salgono a 400mila euro. E ben 7 dipendenti sono stati distaccati dalla Fib. La replica: «Tutto legittimo, nessun conflitto di interessi»
Il Comitato italiano paralimpico assomiglia sempre più a una succursale della Federazione italiana bocce (Fib). Il presidente Marco Giunio De Sanctis, appena lasciata la guida Fib nel giugno 2025, ha fatto incetta di fedelissimi per portarli al Cip. Non solo. Nei sedici mesi di presidenza al Comitato c’è stato un aumento delle spese per consulenze varie, tra cui quelle legali e per il responsabile dell’anticorruzione. Il totale degli esborsi, per organismi come Oiv (Organismo indipendente di val