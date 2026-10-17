inchiesta

Credere, obbedire, odiare: il manuale dei baby suprematisti

Cristina Giudici
17 ottobre 2026 • 07:00
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Nel giugno 2025 il primo vero allarme in una relazione dell’antiterrorismo ignorata dai media: le indagini esaminate sulla rete neonazista suprematista hanno riguardato quasi 40 minorenni. Molti di più dei nove coinvolti in inchieste sul terrorismo islamico

Le pareti azzurre di una cameretta. Tre ragazzi con maschere a forma di teschio fanno il saluto romano. In un’altra foto, uno impugna un’ascia. Sulla scrivania, una pistola. È il mondo parallelo di un diciannovenne di Voghera, arrestato il 13 ottobre. Nella sua stanza, la Digos ha trovato due pistole, un fucile e simboli nazisti. Gli investigatori sono risaliti a lui attraverso il cellulare di Matteo Celibashi, altro suprematista di Pavia, agli arresti domiciliari. Entrambi frequentavano la stes

Cristina Giudici
Cristina Giudici
Cristina Giudici

Giornalista, vive e lavora a Milano. Ha scritto per “Il Foglio”, per il settimanale “Grazia” e per il giornale online “Linkiesta”. Tra i suoi libri Leghiste (Marsilio, 2010), Padania perduta (Marsilio, 2012), L’Italia di Allah (Mondadori, 2005) e Mare Monstrum, Mare Nostrum (DeA Planet, 2015).