Crosetto a Dubai e l’affare di Drass. La vera storia dell’incontro fantasma

Il giallo dell’incontro del ministro con Cappelletti, capo della spa che deve vendere due sottomarini al governo indonesiano. I due hanno smentito il rendez vous solo quando Piazza Pulita ha pubblicato un audio che lo confermava. Ecco di chi era la voce

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È una storia di misteri irrisolti. Ma anche di veleni, gelosie e affari multimilionari. A distanza di due mesi dal viaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto a Dubai non solo non si è fatta piena chiarezza sulle date e i motivi della sua trasferta, ma emergono anche nuovi retroscena sul molto presunto incontro tra il capo del dicastero di via XX Settembre e il direttore dell’azienda di tecnologie subacquee Drass, Sergio Cappelletti. Stavolta la novità non riguarda il rendez vous tra i due