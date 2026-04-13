l’intreccio tra fincantieri, leonardo e la piccola spa per fare affari con giacarta

Crosetto a Dubai e l’affare di Drass. La vera storia dell’incontro fantasma

Enrica Riera
13 aprile 2026 • 07:00

Il giallo dell’incontro del ministro con Cappelletti, capo della spa che deve vendere due sottomarini al governo indonesiano. I due hanno smentito il rendez vous solo quando Piazza Pulita ha pubblicato un audio che lo confermava. Ecco di chi era la voce  

È una storia di misteri irrisolti. Ma anche di veleni, gelosie e affari multimilionari. A distanza di due mesi dal viaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto a Dubai non solo non si è fatta piena chiarezza sulle date e i motivi della sua trasferta, ma emergono anche nuovi retroscena sul molto presunto incontro tra il capo del dicastero di via XX Settembre e il direttore dell’azienda di tecnologie subacquee Drass, Sergio Cappelletti. Stavolta la novità non riguarda il rendez vous tra i due

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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.