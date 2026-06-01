Deas, 45 milioni dalla Difesa: così Ranzato ha battuto tutti

L’azienda dell’imprenditrice, indagata dai pm di Roma, nel giugno 2025 ha ottenuto un nuovo appalto d’oro. «Vittoria lecita: non ci sono interdittive». In quattro anni fatturato sestuplicato, utile record a 12 milioni

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C'è un'azienda italiana che, nonostante sia finita sotto la lente d'ingrandimento della procura di Roma, continua a mietere successi. Si tratta della Deas di Stefania Ranzato che, se qualche settimana fa ha conquistato il primo posto in una competizione internazionale sulla cybersicurezza, a giugno 2025 ha ottenuto un altro grande risultato. Nonostante l'inchiesta su azienda e proprietaria, accusata di tentato peculato dai pm capitolini, la spa ha vinto una gara di rilievo indetta in gran segret