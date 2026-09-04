Il mistero di Deas: «Ranzato sostenuta da ambienti politici»

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«Sostegni in ambiente politico». Apprezzamenti da «soggetti istituzionali». Anche dall’«Aisi» e cioè dai servizi segreti. L’azienda attiva nel campo della cybersicurezza, Deas, viene descritta con queste parole dai testimoni, per lo più dipendenti e funzionari di Sogei, che hanno sfilato negli ultimi tempi davanti ai pm di Roma, i quali, ad agosto scorso, hanno notificato all’ormai ex proprietaria della società, Stefania Ranzato, e all’ad della controllata del Tesoro, Cristiano Cannarsa, l’avvis