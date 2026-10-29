Delfin, l’offerta shock del produttore di armi Strnad per conquistare l’impero dei Del Vecchio

Secondo quanto risulta a Domani nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Delfin ha ricevuto una proposta d’acquisto per l’intero capitale della società. La proposta è nell’ordine dei 30 miliardi di euro. I nuovi contrasti interni alla holding perché alcuni soci lamentano di essere stati informati in ritardo della lettera inviata da Strnad e datata 20 ottobre