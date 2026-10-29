Delfin, l’offerta shock del produttore di armi Strnad per conquistare l’impero dei Del Vecchio

Secondo quanto risulta a Domani nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Delfin ha ricevuto una proposta d’acquisto per l’intero capitale della società. La proposta è nell’ordine dei 30 miliardi di euro. I nuovi contrasti interni alla holding perché alcuni soci lamentano di essere stati informati in ritardo della lettera inviata da Strnad e datata 20 ottobre
C’è una nuova puntata nella saga dell’eredità contesa di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso quattro anni fa. E per la prima volta gli otto litigiosi soci della holding lussemburghese Delfin sono chiamati a confrontarsi su un’offerta concreta per rilevare il gruppo di famiglia. Secondo quanto Domani ha potuto ricostruire, infatti, nei giorni scorsi l’amministratore delegato di Delfin, Romolo Bardin, ha ricevuto una proposta d’acquisto per l’intero capitale della società c