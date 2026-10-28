Gli affari prima dell’elezione

Il film, gli arabi e la Croce rossa: ecco tutti i compensi di Rocca

Nello Trocchia
28 ottobre 2026 • 06:00
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Il politico ha avuto 100mila euro da RealLife, che ha girato un doc con l’ente di cui era a capo. «Soldi ricevuti per un rapporto professionale di consulenza legale», spiega il presidente

L’inchiesta per falsità ideologica e truffa a carico di Francesco Rocca si avvia verso l’archiviazione, chiesta dai pm che avevano iniziato a indagare dopo lo scoop di Domani che aveva raccontato del prestito chiesto dal governatore con garanzia dello Stato nell’ambito dei fondi per i professionisti in crisi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La procura ha chiesto di archiviare per tenuità del fatto. Tuttavia in quelle carte c’è la radiografia dei compensi ricevuti negli ultimi anni da Roc

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.