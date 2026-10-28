Il film, gli arabi e la Croce rossa: ecco tutti i compensi di Rocca

Il politico ha avuto 100mila euro da RealLife, che ha girato un doc con l’ente di cui era a capo. «Soldi ricevuti per un rapporto professionale di consulenza legale», spiega il presidente
L’inchiesta per falsità ideologica e truffa a carico di Francesco Rocca si avvia verso l’archiviazione, chiesta dai pm che avevano iniziato a indagare dopo lo scoop di Domani che aveva raccontato del prestito chiesto dal governatore con garanzia dello Stato nell’ambito dei fondi per i professionisti in crisi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La procura ha chiesto di archiviare per tenuità del fatto. Tuttavia in quelle carte c’è la radiografia dei compensi ricevuti negli ultimi anni da Roc