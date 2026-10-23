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Il governatore Rocca indagato per truffa: «Il danno c’è», ma i pm vogliono archiviare

Nello Trocchia
23 ottobre 2026 • 07:00
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Ha dichiarato il falso per un finanziamento garantito dallo Stato da 70mila euro e riservato ai professionisti in crisi per la guerra. Per la procura il danno è «esiguo». Il meloniano: «Il prestito legato alla crisi ucraina? Non lo sapevo». Tutto a sua insaputa 

Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, è indagato per truffa e falsità ideologica dalla procura di Roma, che ha però chiesto l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari. L’indagine giudiziaria è nata dopo uno scoop di Domani, che aveva rivelato come il governatore avesse ottenuto un prestito accedendo ai fondi destinati ai professionisti in crisi per via della guerra in Ucraina. Il fatto c’è, ammettono i pm, ma chiedono l’archiviazione perché «l’offesa è di particolare te

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.