Il governatore Rocca indagato per truffa: «Il danno c’è», ma i pm vogliono archiviare

Ha dichiarato il falso per un finanziamento garantito dallo Stato da 70mila euro e riservato ai professionisti in crisi per la guerra. Per la procura il danno è «esiguo». Il meloniano: «Il prestito legato alla crisi ucraina? Non lo sapevo». Tutto a sua insaputa

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Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, è indagato per truffa e falsità ideologica dalla procura di Roma, che ha però chiesto l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari. L’indagine giudiziaria è nata dopo uno scoop di Domani, che aveva rivelato come il governatore avesse ottenuto un prestito accedendo ai fondi destinati ai professionisti in crisi per via della guerra in Ucraina. Il fatto c’è, ammettono i pm, ma chiedono l’archiviazione perché «l’offesa è di particolare te