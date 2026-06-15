L’inchiesta su Squadra Fiore e servizi tra spie, siti web e Postepay: «Dossier spacciati per notizie»

La tesi dei pm: «Informazioni abusive diffuse sotto forma di notizie giornalistiche per influenzare la politica». Nelle carte Monica Macchioni del blog Il Graffio. Le critiche di Sassate a Mariani di Leonardo e al generale Masiello
Una grande mole di informazioni. Notizie segretissime. Utilizzate per colpire l’avversario, indebolire i nemici, condizionare settori cruciali della vita del paese. Nell’inchiesta della procura di Roma sulla gestione opaca dei fondi riservati dei servizi segreti e sulla squadra Fiore, descritta come la centrale di dossieraggio rivale dell’Equalize di Milano, c’è anche questo. L’ipotesi che report e rapporti, spesso estrapolati da banche dati protette, possano essere stati veicolati dagli infedel