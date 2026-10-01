documenti inediti

Deloitte e la consulenza gratuita a Lavitola: ecco le mail sull’affare del carbon credit

Nello Trocchia
01 ottobre 2026 • 07:00
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La riunione e i messaggi tra manager del colosso delle revisioni e il mandante della bomba al giornalista Sigfrido Ranucci. L’obiettivo era produrre una due diligence sulle concessioni del faccendiere, che non ha speso nulla per il servizio fornito. I documenti inediti dietro l’affare del carbon credit

La rete tentacolare di Valter Lavitola è avvolgente, ma soprattutto imprevedibile. Così nel groviglio di affari e incroci societari con vista sull’Africa e sul carbon credit non mancano i colpi di scena. Domani può rivelare una riunione molto particolare che aggiunge un altro tassello a questa storia infinita che riguarda la società Deloitte, multinazionale di servizi alle imprese. In particolare un incontro alla presenza di alcuni referenti della spa, di amministratori di una società bergamasca

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.