Deloitte e la consulenza gratuita a Lavitola: ecco le mail sull’affare del carbon credit

La riunione e i messaggi tra manager del colosso delle revisioni e il mandante della bomba al giornalista Sigfrido Ranucci. L’obiettivo era produrre una due diligence sulle concessioni del faccendiere, che non ha speso nulla per il servizio fornito. I documenti inediti dietro l’affare del carbon credit
La rete tentacolare di Valter Lavitola è avvolgente, ma soprattutto imprevedibile. Così nel groviglio di affari e incroci societari con vista sull’Africa e sul carbon credit non mancano i colpi di scena. Domani può rivelare una riunione molto particolare che aggiunge un altro tassello a questa storia infinita che riguarda la società Deloitte, multinazionale di servizi alle imprese. In particolare un incontro alla presenza di alcuni referenti della spa, di amministratori di una società bergamasca