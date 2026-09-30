«la cena con ranucci al bistrot? Non fu casuale»

«Lavitola mi ha minacciato. Usava Report per intimorire»

Nello Trocchia
30 settembre 2026 • 07:00
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Parla l’imprenditore Fabio Mazzoni: «L’affare con il carbon credit? Ci ho rimesso quasi un milione». Il faccendiere faceva pressioni per ottenere i soldi. «Non ho denunciato? Vero, ma ora lo faremo»

Se fosse un film sarebbe Gomorra, ma anche Pacco, doppio pacco e contropaccotto, la celebre pellicola di Nanni Loy. Tra crime e commedia all’italiana, insomma. E, invece, è semplicemente Valter Lavitola, la sua vita improntata a una proverbiale capacità di manipolare un prossimo distratto e compiacente. Non c’è solo l’amico fraterno Sigfrido Ranucci, popolare conduttore di Report che si è fatto mettere in scacco dal faccendiere, noto per le sue doti di adulatore e ricattatore. Ma anche Fabio Maz

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.